Судно «Михаил Сомов» удалось снять с мели в Баренцевом море

Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов», застрявшее в конце июля в Баренцевом море в акватории Земли Франца-Иосифа, удалось снять с мели. Об этом 8 августа «Известиям» сообщил руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов.

«Судно самостоятельно сошло с мели», ― сказал Ершов.

Экспедиционное судно «Михаил Сомов» село на мель в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека 24 июля. На борту судна находился 91 человек. Угрозы затопления «Михаила Сомова» не было, разлива топлива тоже. Судно следовало для обеспечения северного завоза.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщал, что «Михаил Сомов» отправился 4 июля в экспедицию по изучению Арктики. Экипаж должен был провести в плавании 33 дня в рамках проекта «Арктический плавучий университет».

Днем позже, 25 июля, стало известно, что экспедиция на борту севшего на мель судна продолжила работу. Тогда Роман Ершов заявил, что сотовая связь в месте нахождения судна не ловит и общение происходит посредством стабильного спутникового подключения. В таких условиях экспедиция могла продолжаться не менее месяца.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что в Нижегородской области на Волге сел на мель сухогруз «Инженер Шуткова» с щебнем. Приволжская транспортная прокуратура отметила, что разлива нефтепродуктов не случилось.

Несколькими днями ранее, 20 июля, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что в Нижегородской области в акватории Волги баржа, груженная технической солью, села на мель. По ее словам, визуально разлива нефтепродуктов не произошло, но на барже есть пробоина.