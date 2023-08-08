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На МУФ выступили вейк- и сноубордисты

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В рамках Московского урбанистического форума в спорткомплексе «Лужники» на площадке программы «Мой район» прошли выступления вейкбордистов и сноубордистов.

«Такие виды спорта, которые, в принципе, не самые доступные, ими можно заняться в одном месте, такими как летний сноубординг или вейкборд или „искусственная волна“, — и всё это можно совместить в один день. Такого не было нигде в мире!» — прокомментировал выступления вице-чемпион России 2010 года по вейкбордингу Антон Каторгин.

На площадке имеются бассейны для водных видов спорта, а также зимняя горка «Путешествие в Рождество» со специальным пластиковым покрытием.

«Есть отдельный склон без фигур, более пологий, с более медленным покрытием. Соответственно, там проходят тренировки для всех желающих: есть специальная зона проката, есть инструкторы. В прокате учеников обеспечивают всей защитой, всем необходимым оборудованием. И здесь под контролем инструкторов опытных они делают первые шаги в сноубординге», — пояснил профессиональный сноубордист Герман Филимонов.

Также на площадках МУФ в «Лужниках» гости урбанистического форума могут поиграть в баскетбол, попробовать свои силы в хоккее на роликах, провести силовую тренировку или под руководством тренера заняться йогой в гамаках.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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