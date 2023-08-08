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В Крыму объяснили отказ Зеленского от переговоров грядущей катастрофой для него

Константинов: Зеленский отвергает переговоры с РФ из-за грозящей ему лично катастрофы
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров с Россией, так как они грозят ему лично катастрофой. Об этом 8 августа заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«Даже для киевских временщиков должно быть очевидно, что после провала их «контрнаступа» всякого рода инициативы по прекращению огня и заморозки конфликта — едва ли не единственная возможность предотвратить надвигающуюся национальную катастрофу Украины. Почему же они в такой истерической манере отвергают этот путь? Да потому, что он грозит катастрофой непосредственно им», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, в случае заморозки конфликта граждане Украины начнут задавать вопросы Зеленскому, на которые у него не будет ответа.

«Так что между национальным крахом и своим собственным Зеленский выбирает национальный. И если национальной катастрофы Украины мы предотвратить не можем, то спасению преступной клики, которая довела до нее страну, должны постараться помешать. Преступники должны получить по заслугам», — сказал Константинов.

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6 августа власти Саудовской Аравии и еще ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный мирный план по Украине, частью которого стали целостность государства и прекращение огня на всех фронтах, а также начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. РФ на мероприятие не пригласили.

Как до этого, 3 августа, объяснил «Известиям» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, переговоры в Джидде никакого влияния на урегулирование украинского конфликта иметь не будут. Страны-участники собираются для других целей. Так, например, Саудовская Аравия рассчитывает показать свою значимость на международной арене.

При этом в конце июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что сейчас невозможно выйти к мирному урегулированию конфликта с участием киевского режима.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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