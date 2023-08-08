На юге Москвы женщина зарезала своего сожителя

В Южном административном округе (ЮАО) Москвы правоохранители задержали 35-летнюю женщину, которая убила ножом своего 40-летнего сожителя. Об этом этом 8 августа сообщает Telegram-канал столичного Следственного комитета.

Убийство произошло в ночь на вторник, 8 августа, в доме по улице Мусы Джалиля. Подозреваемая поссорилась с мужчиной, и в разгар перепалки нанесла ему удар ножом в спину, от которого пострадавший скончался на месте.

В отношении задержанной женщины возбуждено уголовное дело об убийстве ― ч. 1 ст. 105 УК РФ. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения.

Ранее, 2 августа, в подмосковном Дмитрове мужчина на почве ревности зарезал жену. Сообщалось, что утром мужчина в ходе бытовой ссоры нанес несколько ударов ножом супруге в их частном доме. Женщина скончалась на месте.