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Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Ленобласти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП на Кольцевой автомобильной дороге в Ленинградской области. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Инцидент произошел на 28-м км автодороги во Всеволожском районе. Столкнулись иномарка и две «Газели». По данным 78.ru, предполагается, что погибший водитель «Газели» уснул за рулем, в результате чего влетел в иномарку и вторую машину.

Все пострадавшие госпитализированы в больницы Санкт-Петербурга.

При этом, как уточняет ГКУ «Леноблпожспас», в ДТП пострадали четыре человека, в числе которых два пассажира легкового автомобиля Chevrolet и ребенок. Водителя одной из «Газелей» госпитализировали с переломом ног, передает сообщение учреждения ТАСС.

Ранее, 4 августа, один человек погиб и три пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ленинградской области. На 20-м км трассы Зеленогорск — Приморск — Выборг женщина, находившаяся за рулем автомобиля Dodge, выехала на встречную полосу, не справилась с управлением и врезалась в Renault Logan.

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