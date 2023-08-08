Три человека погибли в ДТП с «КамАЗом» в Воронежской области
В Бобровском районе Воронежской области произошло ДТП, в котором погибли три человека. Об этом 8 августа сообщило ГУ МВД России по Воронежской области.
Авария произошла днем ранее в 23:00 на 32-м км автодороги Анна — Бобров
«По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «ГАЗ» при встречном разъезде выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении седельным тягачом «КамАЗ» в составе с полуприцепом под управлением 45-летнего жителя поселка Анна», — говорится в сообщении в Telegram.
Водитель «ГАЗа» и его два неустановленных пассажира скончались от полученных травм на месте. Находившийся за рулем «КамАЗа» был доставлен скорой помощью в Бобровскую районную больницу.
«По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в МВД.
3 августа три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с грузовиком в Дагестане. По данным МВД, легковой автомобиль Dodge на скорости заехал под «КамАЗ».