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Кузьмин предупредил Дацика о проблемах в случае затягивания боя с Томпсоном

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Фото: РЕН ТВ
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Российский боец Вячеслав Дацик может испытать проблемы, если затянет свой боксерский поединок с британцем Оли Томпсоном на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Об этом 8 августа заявил боксер Сергей Кузьмин.

«Я считаю, что у каждого бойца есть преимущество для того, чтобы завершить поединок досрочно одним ударом. Если всё это затянется на долгие раунды... Мы уже видели Вячеслава с Кевином Джонсоном, и тот создал Дацику проблемы», — сказал Кузьмин.

Он напомнил, что Дацик и Томпсон являются борцами смешанных единоборств, а не боксерами.

Поединок бойцов состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Приобрести билеты на вечер можно по этой ссылке.

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5 августа кикбоксер Вадим Апсит сообщил, что заметил значительное улучшение боксерских навыков Дацика перед предстоящим поединком с Томпсоном. Спортсмен также выразил надежду, что предстоящий бой будет интересным.

4 августа российский боксер Эдуард Трояновский спрогнозировал победу Дацика в бою против Томпсона. По его словам, у Дацика больше шансов победить Томпсона, поскольку российский боксер в последнее время выходил чаще на ринг, чем его британский оппонент.

Похожее мнение высказал чуть ранее и чемпион мира по боксу Николай Валуев, который высоко оценил шансы Дацика в поединке с Томпсоном. По его словам, британцу будет в новинку соревноваться по правилам бокса, хотя и он, и Дацик достаточно опытны, чтобы не перейти к ударам ногами.

Сам Дацик 26 июля заявил, что хочет быстро нокаутировать своего соперника во время поединка.

Вячеслав Дацик — один из самых известных бойцов России. Спортсмен по прозвищу Рыжий Тарзан побеждал таких соперников, как Кофе Кинг, Сауло Кавалари и Джефф Монсон.

Оли Томпсон — британский боец ММА. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 14 лет. Спортсмен выступал в турнирах UFC и Bellator. За карьеру он провел 37 боев, в 21 бою одержал победу.

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