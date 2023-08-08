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Командир отряда «Енисей» рассказал о потерях ВСУ при попытках атаки под Соледаром
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Командир отряда «Енисей» рассказал о потерях ВСУ при попытках атаки под Соледаром

РИА Новости: ВСУ начали терять силы в районе Соледара
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Безуспешные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать российские силы в районе Соледара на артемовском участке фронта приводят к росту потерь и истощению армии, заявил 8 августа командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» казачьей бригады «Сибирь» с позывным Амиго.

«Силы у них тают, просто физически тают, и они уже свои попытки сделали более короткими по времени, но более яростными. А вдруг получится, а вдруг пройдет?! Мы-то понимаем, что ничего не пройдет», — рассказал Амиго «РИА Новости».

Он сообщил, что добровольцы за два месяца отразили около 40 украинских атак в районе Соледара. Подтверждая слова Амиго, боец отряда с позывным Тарзан добавил, что попытки прорвать оборону противник предпринимает регулярно, но все они безрезультатны.

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1 августа корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал кадры с позиций бойцов отряда «Невский» в районе Соледара Донецкой Народной Республики (ДНР) на артемовском направлении. Он показал, как артиллеристы наносят огневые удары по противнику под корректировку с воздуха.

    Ранее, 24 июля, корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал работу тульских десантников, поражающих позиции ВСУ из РСЗО «Град» в районе Соледара. Бойцы одним залпом уничтожили позиции украинских войск, обеспечивая дальнейшее продвижение штурмовых групп.

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