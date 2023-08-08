Командир отряда «Енисей» рассказал о потерях ВСУ при попытках атаки под Соледаром
Безуспешные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать российские силы в районе Соледара на артемовском участке фронта приводят к росту потерь и истощению армии, заявил 8 августа командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» казачьей бригады «Сибирь» с позывным Амиго.
«Силы у них тают, просто физически тают, и они уже свои попытки сделали более короткими по времени, но более яростными. А вдруг получится, а вдруг пройдет?! Мы-то понимаем, что ничего не пройдет», — рассказал Амиго «РИА Новости».
Он сообщил, что добровольцы за два месяца отразили около 40 украинских атак в районе Соледара. Подтверждая слова Амиго, боец отряда с позывным Тарзан добавил, что попытки прорвать оборону противник предпринимает регулярно, но все они безрезультатны.
1 августа корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал кадры с позиций бойцов отряда «Невский» в районе Соледара Донецкой Народной Республики (ДНР) на артемовском направлении. Он показал, как артиллеристы наносят огневые удары по противнику под корректировку с воздуха.
Ранее, 24 июля, корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал работу тульских десантников, поражающих позиции ВСУ из РСЗО «Град» в районе Соледара. Бойцы одним залпом уничтожили позиции украинских войск, обеспечивая дальнейшее продвижение штурмовых групп.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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