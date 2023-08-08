Украинские боевики отказались от проведения контрнаступления по американской тактике в силу ее неэффективности. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщили в сюжете на индийском телеканале WION.

«Украина надеялась, что сможет прорваться через российские позиции, однако контрнаступление продвигается медленно, поскольку ее силы сталкиваются с хорошо укрепленными линиями российской обороны», — сообщили на канале.

Помимо этого неэффективность показали также некоторые модели военной техники, которую Вашингтон обильно поставлял киевскому режиму. Американские технологии не смогли справиться с российскими минами, что стало еще одним фактором замедленного контрнаступления.

«Украинские подразделения отказываются от планов атаковать российские позиции, используя сложные западные маневры. Западные союзники хотели, чтобы Украина применяла более агрессивную наступательную тактику», — цитирует материал WION «РИА Новости».

Индийские аналитики резюмировали: сейчас ситуация на Украине складывается в пользу российской стороны.

Ранее в тот же день, 7 августа, колумнист Джонстон Хервуд в статье для American Thinker заявил, что в случае неудачного для Киева завершения контрнаступления Запад может принудить украинского президента Владимира Зеленского к мирным переговорам. Если же украинский лидер откажется решать вопрос мирно, последствия могут оказаться для него совершенно непредсказуемыми.

8 августа пленный разведчик ВСУ, командир отделения Василий Палий рассказал, что контрнаступление националистов фактически провалилось, а понесенные боевиками потери оказались большими. Он объяснил, что военным даже не объяснили задачи контрнаступления, а украинская разведка «существует только на бумаге».

Перед этим, 31 июля, в Белом доме признали медленные темпы контрнаступления ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинцам не удается продвигаться столь далеко и быстро, как хотелось бы.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.