В Польше трое мужчин избили украинца и его мать

Трое человек задержаны в польском городе Бельск-Подляски по подозрению в избиении 20-летнего гражданина Украины и его матери. По данным полиции, произошла ссора, переросшая в потасовку, сообщило Polskie Radio.

«Преступление произошло в последние выходные июля в центре города Бельск-Подляски, недалеко от одного из пивных баров. Как сообщила в среду, 2 августа, пресс-служба городской полиции, между 20-летним украинцем и одним из нападавших произошел спор, после которого мужчина с компаньонами напал на иностранца. Они били его кулаками и пинали», — сказано в публикации.

В ней активно подчеркивается, что ни спор, ни избиение не имели национального подтекста. Когда на помощь сыну поспешила мать, ее нападавшие поляки тоже избили. Полицейские задержали на месте одного из нападавших — 33-летнего жителя города в алкогольном опьянении.

После анализа записей камер видеонаблюдения удалось установить последовательность событий и идентифицировать остальных нападавших. Через два дня они были задержаны. Ими были 42-летний отец и его 21-летний сын, которые также являются жителями города.

Все подозреваемые ответят за нападение, им грозит до трех лет тюрьмы, уточнили в полиции. Там добавили, что задержанный на месте первый из нападавших находился в таком состоянии алкогольного опьянения, что мало что помнил о происшествии.

29 марта в Польше, в городе Лодзи, группа местных жителей избила двух украинцев, с которыми они вместе распивали спиртное. Местная полиция установила, что в ночь, когда произошел инцидент, к группе поляков, распивавших спиртное, присоединились двое молодых людей, хорошо говоривших по-польски.