Реклама
Прямой эфир
Общество
В Минпромторге заявили об отсутствии дефицита препаратов против ВИЧ
Мир
Генконсул РФ обсудил с властями КНР работу пунктов пропуска на границе
Общество
«Ночные волки» проведут байк-шоу в честь юбилея победы в Сталинградской битве
Общество
Очаг АЧС выявили в Ростовской области
Наука и техника
В России создали приложение для определения спелости арбузов
Мир
Посол Антонов не увидел дипломатического успеха переговоров в Джидде
Мир
В Дюссельдорфе 13 тыс. жителей эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой
Общество
Вильфанд предрек существенные изменения погоды в Москве с 8 августа
Мир
Бригадный генерал Грузии обвинил Запад в попытке открыть второй фронт против РФ
Мир
Блинкен рассказал о решении всех вопросов России по зерновой сделкой
Мир
В США заявили о возможности принудить Зеленского к мирным переговорам
Армия
Военные группировки «Восток» отбили серию атак в направлении Урожайного
Мир
Reuters узнало о новом пакете военной помощи США Украине на $200 млн

В Польше трое мужчин избили украинца и его мать

Polskie Radio: в Польше трое мужчин избили 20-летнего украинца и его мать
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vito Corleone
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трое человек задержаны в польском городе Бельск-Подляски по подозрению в избиении 20-летнего гражданина Украины и его матери. По данным полиции, произошла ссора, переросшая в потасовку, сообщило Polskie Radio.

«Преступление произошло в последние выходные июля в центре города Бельск-Подляски, недалеко от одного из пивных баров. Как сообщила в среду, 2 августа, пресс-служба городской полиции, между 20-летним украинцем и одним из нападавших произошел спор, после которого мужчина с компаньонами напал на иностранца. Они били его кулаками и пинали», — сказано в публикации.

В ней активно подчеркивается, что ни спор, ни избиение не имели национального подтекста. Когда на помощь сыну поспешила мать, ее нападавшие поляки тоже избили. Полицейские задержали на месте одного из нападавших — 33-летнего жителя города в алкогольном опьянении.

После анализа записей камер видеонаблюдения удалось установить последовательность событий и идентифицировать остальных нападавших. Через два дня они были задержаны. Ими были 42-летний отец и его 21-летний сын, которые также являются жителями города.

Все подозреваемые ответят за нападение, им грозит до трех лет тюрьмы, уточнили в полиции. Там добавили, что задержанный на месте первый из нападавших находился в таком состоянии алкогольного опьянения, что мало что помнил о происшествии.

Нежелательные лица: в ЕС растут разногласия по поводу мигрантов
Польша и Венгрия пытаются заблокировать соглашение о квотах на прием беженцев

29 марта в Польше, в городе Лодзи, группа местных жителей избила двух украинцев, с которыми они вместе распивали спиртное. Местная полиция установила, что в ночь, когда произошел инцидент, к группе поляков, распивавших спиртное, присоединились двое молодых людей, хорошо говоривших по-польски.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023