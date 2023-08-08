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В Минпромторге заявили об отсутствии дефицита препаратов против ВИЧ

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В России выпускается достаточное количество тест-систем и препаратов против ВИЧ, дефицита продукции в этой сфере не ожидается. Об этом во вторник, 8 августа, сообщила замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.

«В стране широко представлены отечественные тест-системы. Производители обеспечены необходимым сырьем и расходными материалами. То есть в принципе мы готовы реагировать на любое увеличение спроса. Дефицита не ожидается», — рассказала замглавы ведомства о ситуации на российском рынке в интервью ТАСС.

По словам эксперта, на данный момент более 77% продукции, задействованной в выявлении и лечении ВИЧ, производится на отечественных предприятиях. Сейчас в России зарегистрированы 40 международных непатентованных наименований антиретровирусных препаратов, 35 из них производятся на территории России, привела Приезжева данные госреестра лекарственных средств.

Кроме того, в стране зарегистрировано 178 тест-систем на определение ВИЧ. Замглавы Минпромторга сообщила, что 63% из них также изготовлено на территории России.

Также тестовые испытания сейчас проходит современная тест-система, относящаяся уже к четвертому поколению таких приборов. Это изобретение позволит безошибочно установить диагноз в течение двух дней.

Недостаточно таблетки: большинство регионов докупают препараты против ВИЧ
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Ранее, 29 июня, НПО «Микроген» получило евразийский патент на собственную технологию производства иммуноглобулинов класса G для внутривенного введения. Этот препарат используется, помимо прочего, в терапии ВИЧ-инфекции.

Перед этим, 22 мая, врач-инфекционист университетской клиники H-Clinic, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова рассказала «Известиям» об отличиях вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) двух типов — ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Так, ВИЧ-1 быстрее передается, а ВИЧ-2 медленнее прогрессирует.

12 мая сообщалось, что 63 региона России в 2022 году направили на дополнительные закупки лекарств для пациентов с ВИЧ почти 4 млрд рублей. Такие данные указаны в ежегодном отчете проекта «Коалиция по готовности к лечению».

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