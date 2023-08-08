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Блогер Пучков прокомментировал новый учебник истории

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Блогер и журналист Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, во вторник, 8 августа, прокомментировал «Известиям» создание нового единого учебника по истории России.

«Я железно убежден, что учебник должен быть один, точно также, как и остальные учебники единого образца и в одном плане, дабы у населения страны была единая картина мира в голове, единая картина истории, чтобы люди, населяющие РФ, понимали друг друга. Понимали, а не разобщались», — заявил Пучков.

Он считает, что новый единый учебник лучше, так как в нем много вещей переписано, а Великая Отечественная война показана в более правдивой форме. Он добавил, что заметил в нем рекомендации по фильмам, в целом, только советским.

Также Пучков отметил, что учебник для старших классов, хоть его можно было, по мнению блогера, сделать чуть сложнее с точки зрения материалов, «лучше предшественников, так как масса шагов была совершенна в правильных направлениях».

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Накануне помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах развития России в новых учебниках полностью переработаны и переписаны.

В июне министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в новых учебниках по истории авторы отразят последние изменения территориального состава РФ, а также ход спецоперации. В них добавят портреты современных героев, актуальные карты и другие материалы, посвященные событиям новейшей истории России.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости не допустить искажения преподавания истории. Он призвал исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности и извращенное толкование истории.

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