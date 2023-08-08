Косметолог рассказала о пользе солярия при псориазе

Врач-косметолог Татьяна Карамышева рассказала, что солярий полезен при псориазе, поскольку искусственный загар не только обладает маскирующим эффектом, но и уменьшает болезненные ощущения.

В беседе с «Газетой.Ru» в понедельник, 7 августа, специалист отметила, что световая терапия также ускоряет заживление, оказывает подсушивающий эффект.

По словам Карамышевой, людям с псориазом необходимо соблюдать правила посещения солярия. Лучше всего загорать курсом 20–30 сеансов, однако не чаще, чем раз в два дня, отмечает телеканал «360». Продолжительность сеанса не должна превышать пяти-шести минут, уточняет сайт kp.ru.

Посещать солярий стоит только в период ремиссии, а не во время обострения заболевания.

В феврале врач-онколог, к.м.н. Игорь Утяшев посоветовал отказаться от солярия и-за риска получения ожога. Он добавил, что желательно не допускать ультрафиолетовых повреждений кожи, внимательно следить за её состоянием и защищать с помощью специальных кремов, пишет RT.

В мае прошлого года врач-косметолог, врач-дерматолог Ольга Андриянова рассказала о противопоказаниях для походов в солярий. К ним, в частности, относятся все хронические заболевания щитовидной железы и онкологические заболевания. Также не рекомендуется посещать солярий в период беременности и лактации и после ряда косметологических процедур.

Ранее врач-дерматолог Екатерина Мокина в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала о рисках, связанных с посещением солярия. По ее словам, часто посещать солярий не стоит. Кроме того, воздержаться от посещения солярия стоит, если есть аллергические реакции или большое количество родинок на теле, и они темные. Дерматолог предупредила, что увеличивается вероятность перерождения родинок из обычных в злокачественные.