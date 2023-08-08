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Генконсул РФ обсудил с властями КНР работу пунктов пропуска на границе

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Уссурийской таможни
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Генеральный консул РФ в Харбине Сергей Линник обсудил с секретарем парткома китайского города Суйфэньхэ Ло Хайтао усовершенствование работы пунктов пропуска на границе. Об этом во вторник, 8 августа, сообщили в пресс-службе российской дипломатической миссии.

«Провели переговоры по вопросам приграничного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также совершенствования работы расположенных в Суйфэньхэ пунктов пропуска», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В миссии подчеркнули, что Ло Хайтао «акцентировал внимание на необходимости улучшения взаимодействия с российской стороной в сфере трансграничной инфраструктуры и логистики». По их словам, секретарь отметил заинтересованность китайских инвесторов в сельскохозяйственных и лесоперерабатывающих проектах.

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Ранее, 7 августа, состоялся телефонный разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его китайским коллегой Ван И. Они обсудили актуальные вопросы международной повестки, отметили общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая.

В предыдущем диалоге Лаврова и Ван И, который состоялся 13 июля, политики затронули процесс выстраивания странами своей линии в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне действий Запада, направленных против Пекина и Москвы.

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