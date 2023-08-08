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«Ночные волки» проведут байк-шоу в честь юбилея победы в Сталинградской битве

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Всероссийский мотоклуб «Ночные волки» 12 августа проведет у музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде мероприятие, посвященное 80-летию победы в Сталинградской битве. Специальными гостями на нем станут народный артист России Юрий Розум и певица Юлия Чичерина.

«Вообще, это наш ответ на противостояние имен и смыслов, вот то, что мы делаем здесь. А символы... Я хочу, чтобы вот эта вот кирпичная стена, мельница Гергардта, стала прозрачной, как стекло, а через это стекло мы бы видели будущее. Мы бы видели победу в сегодняшнем сражении. Ради этой победы всё сгодится, в том числе наша программа, которую мы адресуем ей», — рассказал основатель и лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдастанов.

В программе мероприятия — мотопробег, который стартует в 14:45 от площади Дзержинского. В 16:00 — мероприятие у фонтана «Детский хоровод» на площади у Центрального ж/д вокзала, к 17:00 планируется прибытие к Мамаеву Кургану и возложение цветов.

Кульминацией дня у мельницы Гергардта и панорамы «Сталинградская битва» станет масштабное, трюковое, пиротехническое, музыкальное и литературное шоу, в котором организаторы хотят подчеркнуть религиозные смыслы Победы.

Образы краснозвездных героев — Ангелов Победы — будут воссозданы с помощью воздушных полетов, декораций и технических решений. Происходящее будет сопровождаться литературными текстами и музыкальными композициями, специально приготовленными к этой программе.

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Год назад, 7 августа 2022 года, байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» на горе Гасфорта в Севастополе собрало зрителей из разных городов России и других стран. Тогда звучали струны гитар и грохот барабанов, люди были объединены общим настроением патриотизма.

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