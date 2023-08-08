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Застрявших на острове Аскольд в Приморье детей доставили на материк

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Фото: Прокуратура Приморского края
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Застрявших на острове Аскольд в Приморье из-за штормового ветра 17 детей доставили в поселок Дунай. Об этом во вторник, 8 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

«В настоящее время все участники выезда на остров Аскольд доставлены в поселок Дунай во взаимодействии с МЧС России по Приморскому краю и Государственной инспекцией по маломерным судам», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что соблюдение прав несовершеннолетних на месте контролирует заместитель прокурора закрытого административно-территориального образование Фокино Тимофей Бекжанов.

О группе детей, задержавшихся на острове Аскольд в Приморье из-за штормового ветра, стало известно накануне. На острове с детьми присутствовали «взрослые ученые и краеведы, подготовленные к таким ситуациям».

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