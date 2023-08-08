Почти 34 тыс. растений украсили «Лужники» в дни проведения МУФ

Площадки Московского урбанистического форума (МУФ) в «Лужниках» украсили почти 34 тыс. цветов и других растений в рамках проекта «Цветочный джем». Об этом в понедельник, 7 августа, сообщается на сайте столичной мэрии.

Отмечается, что 11,5 тыс. растений использовали для украшения свадебной зоны. Попасть туда можно через тоннель длиной свыше 9 м, выполненный в одном из холмов. Специалисты задекорировали стены тоннеля искусственным мхом, пишет НСН. Здесь высадили розы, тысячелистники, дельфиниумы, шалфей и другие растения, сообщает телеканал «360».

Помимо этого, для проведения модных показов в центре площадки оборудовали галерею с искусственными цветами и круглую сцену-ротонду, увитую девичьим виноградом, отмечает агентство городских новостей «Москва».

На фестивале «Цветочный джем» также представлены скульптуры-топиарии в виде лошадей, а также ретроавтомобиль, уточняет RT. Фестиваль стал одной из летних традиций Москвы. В этом году можно будет увидеть висячие и водные сады, цветочные арки и тропические острова, созданные ландшафтными дизайнерами.

Фестиваль продлится до 10 сентября. В рамках мероприятия высадили 35 тыс. однолетних растений, 45 тыс. многолетних, 15 тыс. злаков, 5 тыс. кустарников, 30 деревьев и 1 тыс. водных растений, пишет «Москва 24».

Временные сады демонтируют по окончании фестиваля, а растения перевезут на места, выбранные горожанами. Как отмечает сайт aif.ru, в прошлом году для создания проекта «Цветочный джем» в Москву привезли около 100 тыс. растений.

МУФ также будет проходить до 10 сентября на таких площадках, как парк «Зарядье», олимпийский комплекс «Лужники», центральный выставочный зал «Манеж» и Гостиный Двор. В рамках МУФ состоятся мастер-классы, кинопоказы, аудиовизуальные шоу и выступления музыкантов.