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В Хабаровске водитель маршрутки на остановке зарезал коллегу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Хабаровске на остановке водителя маршрутки зарезал его коллега. Об этом во вторник, 8 августа, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Утром на остановке общественного транспорта «Речной вокзал» между двумя водителями маршруток возник конфликт. В ходе ссоры один из них достал нож и ударил им второго. Пострадавший скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

«Следствием проведен осмотр места происшествия, предполагаемый подозреваемый 1958 года рождения задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся допросы свидетелей и иные следственные и процессуальные действия», — сказано в сообщении ведомства.

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Ранее, 2 августа, мужчина на почве ревности зарезал жену. Сообщалось, что утром мужчина в ходе бытовой ссоры нанес несколько ударов ножом супруге в их частном доме. Женщина скончалась на месте.

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