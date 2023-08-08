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В США заявили о возможности принудить Зеленского к мирным переговорам

AT: отказ Зеленского подчиниться Западу вызовет непредсказуемые последствия
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Фото: ТАСС/БелТА /Максим Гучек
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В случае неудачного для Киева завершения контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) Запад может принудить к мирным переговорам украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в понедельник, 7 августа, написал колумнист Джонстон Хервуд в статье для American Thinker.

В ситуации, если украинский лидер откажется решать вопрос мирно, последствия могут оказаться для него совершенно непредсказуемыми, написал Хервуд. Он отметил, что с начала конфликта Киев уже получил более €70 млрд военной помощи со стороны Запада, однако это не привело к желаемым результатам. Контрнаступление не в силах продвинуться сквозь минные поля вглубь обороны российских военных, а потери среди личного состава и техники ВСУ остаются значительными.

«Те страны, которые выражали решительную поддержку Киеву с начала конфликта, постепенно меняют свою риторику, подкрепляя ее непростыми для украинского правительства решениями», — написал колумнист, напомнив о подписании Польшей декларации о продлении запрета на импорт зерна с Украины.

По словам Хервуда, Зеленский неоднократно заявлял, что помощи, оказываемой украинским вооруженным силам другими странами, недостаточно. Колумнист считает, это начало вызывать раздражение у лидеров стран Запада.

«Ситуация меняется практически каждый день. Однако если представить, что ситуация с контрнаступлением Киева в ближайшее время не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров. Если украинский лидер не согласится, варианты развития событий могут оказаться совершенно непредсказуемыми», — резюмировал автор статьи.

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8 августа пленный разведчик ВСУ командир отделения Василий Палий рассказал, что контрнаступление ВСУ фактически провалилось, а понесенные украинскими войсками потери оказались большими. Он объяснил, что военным даже не объяснили задачи контрнаступления, а украинская разведка «существует только на бумаге».

Перед этим, 31 июля, в Белом доме признали медленные темпы контрнаступления ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинцам не удается продвигаться столь далеко и быстро, как хотелось бы.

Днем ранее, 30 июля, американский политолог Джон Миршаймер указал на безнадежно бедственное положение ВСУ на поле боя. Он рассказал, что украинские войска даже не добрались до первых оборонительных рубежей российских войск, а в итоге были вынуждены сражаться в серой зоне и понесли огромные потери.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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