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Расчеты РСЗО «Град» РФ уничтожили пехоту ВСУ в районе Антоновского моста

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Антоновского моста. Минобороны РФ во вторник, 8 августа, опубликовало кадры боевой работы российских военных в зоне СВО.

Позиции пехоты ВСУ в районе Антоновского моста были выявлены в ходе проведения воздушной разведки. После информация была передана на командный пункт артиллерии Новороссийского гвардейского горного соединения военно-воздушных войск.

Расчеты РСЗО нанесли удар по полученным координатам 122-миллиметровыми неуправляемыми реактивными ракетами, что привело к уничтожению пехоты противника.

«Поразили большое скопление живой силы. Тогда отработали цель, сейчас приехали, перезаряжаемся и ждем дальнейших целей. Стреляем очень часто, метко, без промахов», — рассказал командир боевой машины РСЗО «Град» с позывным Невский.

«Противник локализуется и уничтожается»
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До этого, 5 августа, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» ВСУ на купянском направлении.

Ранее, 24 июля, корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал работу тульских десантников, поражающих позиции противника из реактивных систем залпового огня «Град» в районе Соледара. Бойцы одним залпом уничтожили позиции ВСУ, обеспечивая дальнейшее продвижение штурмовых групп.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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