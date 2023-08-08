Клеймение ювелирных изделий при продаже вне ЕАЭС предложили отменить
Минфин предложил сделать клеймение ювелирных и других изделий из драгметаллов, предназначенных на экспорт за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), добровольным при условии нанесения двухмерного штрихового кода. Об этом говорится в проекте постановления ведомства, с которым ознакомились «Известия».
«Наличие пробирного клейма Российской Федерации на поверхности ювелирных и других изделий из драгоценных металлов может препятствовать реализации таких изделий на территориях стран, не входящих в Евразийский экономический союз», — говорится в документе.
Пробирная палата поддерживает инициативу, сказала «Известиям» заместитель начальника управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ палаты Юлия Мартынюк.
Российское пробирное клеймо не признается в странах, не входящих в ЕАЭС, что значительно снижает конкурентоспособность изделий на мировом рынке, пояснили в комитете Торгово-промышленной палаты (ТПП) по драгоценным металлам и драгоценным камням.
«Покупатели могут воспринимать клеймо как «повреждение», нарушающее эстетическое восприятие изделия. Также для иностранных контрагентов знак страны происхождения ювелирной продукции не всегда приемлем», — пояснили там.
Ранее «Известия» сообщали, что Минфин в марте 2024 года хочет запустить ювелирный маркетплейс. Через онлайн-платформу бизнесмены из России и ЕАЭС смогут продавать продукцию в другие государства без значительных административных издержек.
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Ни кольца ни края: клеймение ювелирных изделий при продаже вне ЕАЭС хотят отменить