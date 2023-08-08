Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили резервы против российской армии в Запорожье, но в то же время были вынуждены отступить в северо-западной части Донбасса. Об этом в понедельник, 7 августа, рассказал в интервью Sky News британский военный аналитик Шон Белл.

«Запорожье — это то место, где ВСУ сосредоточили основные усилия на данный момент, но даже там им трудно добиться прогресса. Они бросили туда основные резервы, но это не помогло достичь результатов. Для них там сейчас достаточно тяжелая ситуация», — приводит «РИА Новости» слова эксперта.

Белл отметил, что для продвижения украинских войск ситуацию усложняют минные поля. Военный аналитик также упомянул, что ВСУ потеряли контроль над несколькими населенными пунктами в северо-западной части Донбасса. Помимо этого, Украина проиграла в боях под Артемовском.

Ранее, 4 августа, обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что российская армия вскоре вытеснит ВСУ на территории Донбасса. Он предположил, что морским пехотинцам ВСУ в конечном счете придется отступить от линии соприкосновения.

Перед этим, 18 июля, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что на купянском направлении вооруженные формирования Украины (ВФУ) вынуждены отступать без приказа вышестоящего руководства из-за критических потерь.

Несколькими днями ранее, 14 июля, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ после серии провалов и неудач на запорожском направлении начали перегруппировку войск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.