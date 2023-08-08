Глава делегации Молдавии в МПА СНГ рассказал о последствиях выхода из соглашений с содружеством

Выход из соглашений в рамках СНГ нанесет очередной удар по экономике Молдавии, что может обернуться очередным оттоком населения из страны, сказал в интервью «Известиям» глава делегации Молдавии в Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ Адриан Лебединский.

«Люди убегают из страны — за последний год порядка 100 тыс. человек уехало. Я понимаю, для России это ничто, а для Молдавии, где 2,5 млн избирателей, это очень много. Сейчас [власти] пытаются готовить законы, чтобы каким-то образом облегчить нахождение иностранцев на территории [страны], в том числе для рабочей силы. Но они будут неэффективны, пока энергетика будет дорогой», — подчеркнул Лебединский.

После выборов 2020 года президент Молдавии Майя Санду взяла курс на сокращение участия страны в мероприятиях СНГ — сама Санду не участвовала в саммитах организации.

В 2023 году глава молдавского МИДЕИ Николай Попеску заявил о старте процедуры выхода Кишинева из ряда соглашений. Однако часть членов кабмина полагают, что Молдавии следует сохранить те соглашения, которые отвечают экономическим интересам республики.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что «после смены власти в Молдавии будут восстановлены все соглашения, которые незаконно денонсировало нынешнее руководство».

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«Выход из СНГ — чисто политическая ненависть к России, ничего больше»