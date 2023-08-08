Глава делегации Молдавии в МПА СНГ объяснил причины разрыва отношений Кишинева с содружеством

Действия молдавских властей, направленные на постепенный выход из соглашений в рамках СНГ, не соотносятся со стремлением нынешних властей страны ускорить интеграцию в Евросоюз (ЕС), а объясняются русофобскими мотивами представителей правящей партии, заявил в интервью «Известиям» руководитель делегации Молдавии в Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ Адриан Лебединский.

«Дело в том, что никто не ставит условием для входа в ЕС расторжение соглашений с СНГ. Это чисто политическая ненависть к Российской Федерации со стороны нынешнего руководства страны. Просто русофобия чистой воды, ничего больше», — заявил Лебединский.

При этом политик подчеркивает: рядовые граждане в Молдавии считают, что необходимо выстраивать хорошие отношения как со странами Запада, так и с Востоком.

Лебединский говорит, что сейчас предпринимаются попытки построить «железную стену между Молдавией и всем, что связано с Востоком», включая Индию и Китай, которые также имеют большие затруднения для входа на местные рынки.

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«Выход из СНГ — чисто политическая ненависть к России, ничего больше»