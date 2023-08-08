В «Ростелекоме» отметили новые тенденции в хакерских атаках на систему ДЭГ
Хакерские атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) развиваются и теперь направлены в основном на ее разрушение, заявили «Известиям» в пресс-службе «Ростелекома», который выступил разработчиком федеральной платформы ДЭГ.
В компании отметили, что система безопасности дистанционного голосования постоянно эволюционирует в части как масштабирования инфраструктуры, так и используемых технологий защиты.
«Безусловно, атаки злоумышленников тоже развиваются, но мы отслеживаем и мониторим эти тенденции. Если в 2022 году большая часть атак была направлена на доступность инфраструктуры, теперь они всё чаще бывают направлены на ее разрушение. Поэтому весь комплекс мер по безопасности ДЭГ учитывает эти особенности», — подчеркнули в пресс-службе «Ростелекома».
По итогам единого дня голосования в прошлом году в Минцифры РФ рассказали, что хакеры атаковали инфраструктуру дистанционного электронного голосования более 35 тыс. раз.
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