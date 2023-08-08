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Компании Meta грозит крупный ежедневный штраф от норвежского регулятора

Reuters: норвежский регулятор будет штрафовать Meta за сбор пользовательских данных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Норвегия оштрафовала компанию Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), которая владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram, за нарушение правил конфиденциальности пользователей. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщило Reuters со ссылкой на регулятор Datatilsynet — норвежский орган по защите данных и конфиденциальности информации.

По информации агентства, компания будет оштрафована на 1 млн норвежских крон ($98,5 тыс.) в день за нарушение конфиденциальности начиная с 14 августа. Представитель регулятора заявил, что компания будет оштрафована, если она не устранит нарушения конфиденциальности, выявленные Datatilsynet.

«Meta не может собирать пользовательские данные в Норвегии, такие как физическое местоположение пользователей, и использовать их для целевой рекламы», — рассказал он.

Штраф будет действовать до 3 ноября. Datatilsynet может сделать его постоянным, передав свое решение в Европейский совет по защите данных. Если совет согласится с решением норвежского регулятора, он имеет полномочия продлить штраф на любой срок.

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Ранее, 25 июля, сообщалось, что владельца компании Meta Марка Цукерберга могут привлечь к ответственности за неуважение к конгрессу США. Компания Meta не предоставила материалы о возможной цензуре в социальных сетях.

Перед этим, 22 мая, The New York Times сообщила, что компания Meta оштрафована в Ирландии на €1,2 млрд за разглашение данных жителей ЕС. При этом Европейский суд уже предупреждал Meta о необходимости усилить меры защиты информации от слежки, применяемой властями США.

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