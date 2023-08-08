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В Свердловской области в результате ДТП со снегоболотоходом погиб человек

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Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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В Свердловской области водитель снегоболотохода погиб, врезавшись в линию электропередачи. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

«По предварительным данным, водитель снегоболотохода BRP, 18-летний молодой человек, не справился с управлением, вследствие чего допустил съезд с автодороги с последующим наездом на опору линии электропередачи», — говорится в сообщении ведомства.

Водитель погиб во время госпитализации, его пассажиры, два 18-летних молодых человека, с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу Екатеринбурга.

У погибшего водителя не было прав на управление спецтехникой. По факту случившегося проводится проверка.

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Ранее, 6 августа, в Приаргунском районе Забайкальского края в результате столкновения легковушки с грузовиком погиб человек. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2103 не предоставил преимущество в движении грузовику Hyundai, в результате чего автомобили столкнулись.

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