Два подростка утонули в реке в Нижегородской области

В Нижегородской области на реке Ветлуге утонули двое несовершеннолетних. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«По предварительным данным, 7 августа 2023 года несколько несовершеннолетних детей купались на реке Ветлуге, протекающей в селе Макарий Варнавинского района Нижегородской области, во время купания в которой утонули двое подростков — мальчики 12 и 15 лет», — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия продолжат работу следователи регионального СК. Организован поиск тел утонувших детей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее, 2 августа, стало известно, что в канализационном коллекторе в Новосибирской области погиб ребенок. Уточнялось, что инцидент произошел на территории дачного поселка Кудряшовский.