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В Нигере заявили о готовности отразить военную интервенцию ЭКОВАС

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Dracorius White
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Военные Нигера готовы отразить возможную интервенцию со стороны ЭКОВАС. Об этом «Известиям» сообщил помощник почетного консула РФ в Нигере Аддо Иро.

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«Военные готовы защищать Нигер. Мы пережили 12 лет страданий (с 2011 года у власти была Партия за демократию и социализм, которую возглавляет Мохамед Базум. — Ред.), но, слава богу, нас спасли военные», — заявил Иро.

Он отметил, что народ Нигера поддержал госпереворот и ему «больше не нужны французы».

«В Нигере нет промышленности. Но наш уран, золото — они украли всё. Франция никогда не помогала экономике Нигера, но всегда у нее воровала», — пояснил Иро.

26 июля в Нигере произошел госпереворот, в результате которого был свергнут президент страны Мохамед Базум. К власти пришли военные во главе с генералом Абдурахманом Тчиани.

30 июля главы государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) потребовали вернуть к власти свергнутого президента. 6 августа срок ультиматума истек.

По данным The Wall Street Journal, страны ЭКОВАС отложили военную интервенцию из-за нехватки времени на подготовку. 10 августа в столице Нигерии Абудже состоится саммит лидеров стран ЭКОВАС, на котором будет обсуждаться обстановка в Нигере.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Блок аут: Нигер готовится отразить интервенцию ЭКОВАС

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