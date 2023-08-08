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Посольство РФ в Мали не получало просьб об эвакуации

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Фото: Global Look Press/dpa/Djibo Issifou
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Россияне не обращались в посольство РФ в Мали с просьбой об эвакуации из Нигера. Об этом «Известиям» сообщило российское диппредставительство в республике. Представительство РФ в этой стране представляет интересы Москвы в том числе в Нигере.

«От российских граждан просьб эвакуировать не поступало», — заявили дипломаты.

Базумные дни: ЭКОВАС готовится к военным шагам против Нигера
Срок действия ультиматума африканских стран истек 6 августа

В ведомстве добавили, что не располагают точной информацией о возможной интервенции в Нигер со стороны членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

«Мы стараемся следить за текущей обстановкой в стране. Однако в отношении интервенции ЭКОВАС сказать что-либо в данный момент трудно», — заявили в посольстве.

6 августа истек срок ультиматума, выдвинутый ЭКОВАС в адрес военных, совершивших 26 июля госпереворот в Нигере. Организация потребовала вернуть к власти свергнутого ими президента Мохамеда Базума. По данным Reuters, главы минобороны западноафриканских государств согласовали план военной интервенции в страну.

Газета The Wall Street Journal писала, что страны ЭКОВАС отложили военную интервенцию из-за нехватки времени на подготовку. 10 августа в столице Нигерии Абудже состоится саммит лидеров стран ЭКОВАС, на котором будет обсуждаться обстановка в Нигере.

3 августа Франция завершила эвакуацию своих граждан из Нигера. По данным МИД страны, в Нигере находилось около 600 граждан Пятой республики. Покинули Нигер иностранцы из США, Италии, Японии, Южной Кореи.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Блок аут: Нигер готовится отразить интервенцию ЭКОВАС

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