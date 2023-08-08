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В результате нападения боевиков в Буркина-Фасо погибло не менее 20 человек

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Фото: Global Look Press/XinHua/Remi Zoeringre
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На востоке Буркина-Фасо в городе Нохао не менее 20 человек погибли в результате нападения боевиков. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщило агентство AFP.

По данным издания, атаке подверглись торговцы, которые возвращались с рынка в другом городе. Согласно показаниям свидетелей, нападавшие убили от 20 до 25 человек, после чего разграбили и сожгли их автомобили.

Еще 10 человек были госпитализированы в соседний город Битту с ранениями различной степени тяжести.

9 апреля сообщалось, что в Буркина-Фасо погибли 44 человека в результате двух терактов. Теракты произошли в деревнях Кураку и Тондоби в Сахельском регионе страны.

25 января правительство Буркина-Фасо запросило Францию вывести свои войска из страны.

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