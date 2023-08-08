Суд в Туапсе заключил под стражу подозреваемых в двойном убийстве

Туапсинский районный суд заключил под стражу четверых подозреваемых в убийстве двоих мужчин. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщило следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Суд принял решение удовлетворить ходатайство следователей по делу о заключении мужчин под стражу. Уточняется, что такие меры приняты из-за того, что фигуранты могут скрыться от органов следствия.

Под стражу заключены четверо местных жителей в возрасте от 19 до 36 лет.

«По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также иных лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления. Ход расследования находится на контроле в краевом следственном управлении», — добавили в ведомстве.

5 августа обвиняемые начали словесную перепалку с несколькими ранее не знакомыми им мужчинами, в результате чего произошла драка. От нанесенных травм двое потерпевших погибли на месте.

Один из пострадавших, 20-летний молодой человек, был доставлен в больницу. Фигурантам дела предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц (пп. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).