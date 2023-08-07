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Московские компании увеличили выпуск детских игрушек

Собянин: выпуск детских игрушек увеличили в 1,5 раза с начала года
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Московские производители детских игрушек увеличили выпуск игровой продукции с января по май в 1,5 раза. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам чиновника, такая тенденция наблюдается второй год подряд. Всего в столице работают порядка 60 предприятий данного направления, на них трудятся почти 15 тыс. человек, уточняет НСН. Среди таких компаний — «Научные развлечения», NexTouch, «Йохо», «Артотойз», «Крукед Клаб», отмечает телеканал «360». Также в их числе — основанный еще в 1963 году Московский комбинат игрушек, который по сей день создает мозаики, пирамиды, конструкторы, машинки, развивающие игры и многое другое, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Это большой и очень важный сегмент промышленности, который вправе рассчитывать на поддержку правительства Москвы», — приводит слова мэра RT.

Собянин указал на то, что столичный власти оказывают полноценную поддержку бизнесу, в том числе помогают с расширением производства за счет включения в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», а также предлагают льготное кредитование.

Мэр подчеркнул, что столичные производители детских товаров уверенно занимают ниши зарубежных фирм, которые решили покинуть российский рынок.

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В июле стало известно, что выпуск продукции с января по май 2023 года нарастили московские обрабатывающие производства. Как пишет «Москва 24», предприятия обеспечивают горожан едой, одеждой, лекарствами, стройматериалами и другими необходимыми товарами. В частности, с января производство одежды выросло на 36,6%, обуви — на 30%, пищевых продуктов — на 23,6%, сообщает сайт aif.ru.

18 июля сообщалось, что в Москве в период с января по июнь ввели в эксплуатацию 12 промышленных объектов. Это вдвое больше по сравнению с показателями 2022 года.

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