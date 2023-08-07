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Госдеп США заявил об ожидании визита нового главы МИД Китая

Госдеп: США ожидают визит главы МИД Китая Ван И
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Фото: Global Look Press/XinHua/Zhang Yudong
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США ожидают визит главы МИД Китая Ван И. Об этом в понедельник, 7 августа, заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепа Соединенных Штатов Мэттью Миллер.

По данным агентства Reuters, американская сторона ожидает, что Ван И проведет встречу с госсекретарем.

С официальным приглашением посетить Вашингтон к новому главе МИД КНР Госдеп обратился еще 1 августа. До сих пор ответа от Пекина не было.

Задобрить дракона: Вашингтон пытается наладить отношения с Пекином
В Китай вслед за госсекретарем слетала министр финансов США

8 июля вице-премьер Госсовета КНР на встрече с министром финансов США Джанет Йеллен выразил обеспокоенность в связи с существующими американскими санкциями, отметив, что «обобщение национальной безопасности» не способствует нормальным торгово-экономическим связям.

Ранее, 3 июля, Йеллен встретилась с послом Китая в США Се Фэном. В ходе встречи глава ведомства отметила важность совместной работы двух крупнейших экономик для решения глобальных проблем.

18 июня госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.

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