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Для выпускников в Москве запустили семь электронных услуг

Собянин: для московских выпускников запустили семь электронных услуг
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В Москве для выпускников запустили семь электронных услуг на портале mos.ru. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, социальные услуги и сервисы являются одними из самых востребованных на портале, поскольку делают жизнь москвичей удобнее, а взаимодействие с государством — понятнее и проще. В настоящее время в социальной сфере доступно онлайн свыше 180 госуслуг и сервисов, а всего на портале mos.ru их свыше 400, сообщает РИАМО. Обращаются за ними ежедневно порядка 2 млн раз, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Собянин отметил, что семь запущенных для выпускников услуг помогают им в период Государственной итоговой аттестации.

Услугами, связанными с получением доступа к сдаче выпускных экзаменов, воспользовались около 400 тыс. раз, уточняет RT.

Мэр добавил, что москвичи оценили услуги соцкомплекса на портале на 4,6 балла из пяти возможных, пишет НСН. Самую высокую оценку получил Главархив Москвы — 4,8 балла, отмечает телеканал «360». Департаменты здравоохранения и образования — в среднем по 4,7 балла, пишет сайт aif.ru.

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20 июня на «Госуслугах» появилась возможность подать документы в вузы. Подать заявление можно в бакалавриат, специалитет и на программы второго высшего образования. Через портал можно отправить документы в пять любых учебных заведений на любые формы обучения.

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