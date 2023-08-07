Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей из-за зернового коридора

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы латиноамериканских СМИ, высказался о зерновой сделке и атаке украинских беспилотников на российские суда, указав на готовность отвечать на действия РФ в Черном море. Об этом 6 августа написало испаноязычное издание La Nacion.

Зеленский заявил, что если Россия заблокирует экспорт украинского зерна (после выхода из соглашения, которое это разрешало), «придется искать методы, чтобы положить этому конец».

На вопрос о зерновой сделке украинский президент описал ситуацию так, будто было соглашение между тремя сторонами при посредничестве ООН и Турции с Россией, в котором они гарантировали коридор. Но Россия, по его словам, заблокировала Черное море.

«Вот почему Украина должна доказать, что в своих территориальных водах имеет право импортировать и экспортировать продукцию. Если будет блокировка, то Украине придется искать другой способ снять ее с нашей воды. Если они (власти РФ. — Ред.) будут продолжать в том же духе, к концу конфликта они могут остаться без кораблей», — сказал Зеленский.

5 августа Украина объявила зоной военной угрозы шесть российских портов в Черном море. Речь идет об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань.

В конце июля Минобороны России объявило ряд районов акватории Черного моря опасными для судоходства. С 20 июля все корабли, которые следуют в украинские порты, считаются потенциальными перевозчиками военных грузов.

На следующий день минобороны Украины также заявило, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива будет считаться опасным.

О прекращении зерновой сделки заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 17 июля. Часть договоренностей со стороны партнеров по сделке не выполнена до сих пор, указал он. Среди условий возвращения России к зерновой сделке названы подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, а также решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.