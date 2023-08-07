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Водителя фуры задержали после смертельного ДТП с автобусом на Кубани

Водителя фуры задержали после ДТП с «газелью» на Кубани, в котором погиб подросток
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Фото: СК РФ/kuban.sledcom.ru
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Следователем Каневского межрайонного следственного отдела СК РФ по Краснодарскому краю задержан 46-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso после ДТП с микроавтобусом, в котором погиб 15-летний мальчик. Об этом в понедельник, 7 августа, пишет сайт регионального надзорного ведомства.

Уточняется, что по факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ, предусматривающей нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку.

По версии следствия, задержанный, управляя фурой, двигался в сторону города Ейска и в районе станицы Брюховецкой выехал на встречную, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом, перевозившим детей. В результате аварии один подросток погиб и двое пострадали.

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Проверка по этому делу продолжается. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования находится на контроле у руководителя краевого СКР.

Ранее в этот день губернатор региона Вениамин Кондратьев принес соболезнование родителям погибшего мальчика. Он также призвал всех водителей быть внимательнее на дорогах с учетом жаркой погоды.

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