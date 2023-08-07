ДТП в Тюменской области унесло жизни трех человек

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины ДТП в Тюменской области, в котором погибли три человека. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщило «МВД-Медиа» в своем Telegram-канале.

Авария произошла на 83-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Легковой автомобиль KIA Sorento врезался в стоявший на обочине грузовик Mercedes.

В результате ДТП погибли три человека: 63-летний водитель автомобиля и двое его пассажиров, которыми оказались мальчики 12 и 13 лет. Водитель грузовика не получил травм.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. Частично ограничено движение по трассе от Тобольска в сторону Тюмени. Сейчас автомобильное движение возможно только по одной стороне.

Днем ранее, 6 августа, в Приаргунском районе Забайкальского края в результате столкновения легковушки с грузовиком погиб человек. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2103 не предоставил преимущество в движении грузовику Hyundai, в результате чего автомобили столкнулись.