Захарова уличила Госдеп США во вранье по отказу РФ от диалога с Киевом

Заявление Госдепартамента США, что Россия якобы отказалась от диалога по Украине, является враньем. Об этом 7 августа написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что Вашингтон сам указал Киеву свернуть переговорный процесс и сам предложил Украине запретить переговоры с Россией по миру.

«Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали [президенту Украины Владимиру] Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022-го, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022-го, сами публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а всё равно обвиняют Россию», — написала представитель МИДа.

Так она прокомментировала слова главы пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера о том, что «никаких мирных переговоров с Россией сейчас не ведется, поскольку Россия отказалась вступать в содержательный диалог о мире».

5 и 6 августа в Саудовской Аравии прошел саммит ряда стран, на котором был представлен альтернативный мирный план по Украине, частью которого стали целостность государства и прекращение огня на всех фронтах, а также начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. РФ на мероприятие не пригласили.

Ранее, 4 августа, Киев и Вашингтон провели переговоры по предоставлению гарантий безопасности. Речь идет о двустороннем соглашении, предусмотренном совместной декларацией о поддержке Украины, которая была согласована на саммите НАТО в Вильнюсе.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к теме предоставления гарантий безопасности Украине, поскольку это является посягательством на безопасность России.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Он длился около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.