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Дочь первого президента Алжира призвала к созданию ассоциации стран Африки

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Cоздание ассоциации стран Африки необходимо для улучшения имиджа континента. Об этом дочь деятеля национально-освободительного движения, первого президента Алжира Ахмеда бен Беллы Мехдия заявила в понедельник, 7 августа.

«Нам надо создать ассоциацию, но не политического характера, а скорее культурного характера. Надеемся, что она постарается заниматься социальными вопросами, предоставлением помощи, что мы сможем улучшить имидж Африки, сблизить взгляды африканцев», — сказала Мехдия бен Белла в интервью RT.

Она отметила, что Африка как континент должна представлять единый народ.

«Мы должны быть сильными и выражать в своей собственной манере свою самостоятельность, наши взгляды и культуру», — заявила бен Белла.

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Ранее, 26 июля, дочь первого независимого президента Мозамбика Саморы Машела правозащитница Жозина Машел рассказала, что Африка была разграблена колонизаторами и теперь иностранные государства пытаются делать то же самое, но другими методами.

Также Машел считает женскую эмансипацию необходимым условием успешного развития общества. Она подчеркнула, что старается работать с молодежью в данном направлении, передает НСН.

20 марта президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что Африка станет одним из лидеров многополярного миропорядка. Он добавил, что Москва всегда уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству с африканскими странами.

Второй саммит и форум партнерства Россия – Африка состоялся 27–28 июля.

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