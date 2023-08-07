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NYT сообщила о жалобах ВСУ на слабую подготовку НАТО и неподходящую технику

NYT: солдаты ВСУ пожаловались на слабую подготовку НАТО и неподходящую технику
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Украинские солдаты на передовой обвиняют своих командиров в том, что они отправляют в бой новобранцев и ставят в авангарде контрнаступления непроверенные подразделения. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщила The New York Times со ссылкой на самих бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, украинские военные жалуются на слишком короткий срок базовой подготовки в странах НАТО и неподходящую для задач ВСУ западную технику, уточняется в сообщении.

«В частности, они указывали на американские MaxxPros, бронированные машины, которые были разработаны для борьбы с повстанцами, а не для борьбы с огневой мощью российской армии», — подчеркнула газета.

NYT также сообщила, что за последние несколько месяцев девять украинских бригад общей численностью 36 тыс. человек прошли от четырех до шести недель обучения общевойсковым боям.

«Однако некоторые бригады понесли большие потери на начальных этапах контрнаступления этим летом, пытаясь прорваться к мощной обороне русских», — рассказано в сообщении.

В частности, как минимум одна новая бригада была настолько истощена потерями, что была выведена с поля боя для восстановления, уточняет газета.

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Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало кадры беседы с пленными боевиками ВСУ, которые рассказали, что мобилизованных после короткой бесполезной подготовки сразу отправляют на передовую. Из-за этого многие отказываются идти на линию соприкосновения, в результате командиры всё чаще стали делать это обманом.

31 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об уничтожении свыше 2,2 тыс. единиц боевой техники ВСУ за месяц. В частности, украинские войска потеряли 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши, уточнил Шойгу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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