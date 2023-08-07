Возбуждено дело о гибели мужчины при взрыве газового баллона в Москве

Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате взрыва газового баллона в Москве. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного Следственного комитета, устанавливаются все детали случившегося.

Речь идет об инциденте, произошедшем ранее в этот день. В результате взрыва газового баллона на базе сбора металлолома в Ильменском проезде столицы один рабочий погиб, второй пострадал.

До этого, 2 августа, стало известно, что в поселке Нежинский Ставропольского края 40-летний мужчина пострадал при взрыве газового баллона автомобиля. В результате происшествия были разрушены четыре гаража кооператива.