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Штормовое предупреждение объявлено на Кубани из-за ливней и града

МЧС: в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и града
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Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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Штормовое предупреждение объявлено на Кубани из-за ливней, грозы, града и усиления ветра до шквалистого. Об этом говорится 7 августа в сообщении на сайте регионального главка МЧС.

Предупреждение действует в период с 19:30–21:00 и до конца суток 7 августа в юго-восточных предгорных районах Краснодарского края, исключая Сочи.

В регион придут сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20–23 м/с.

В МЧС рекомендовали не покидать здания в условиях плохой погоды, а также контролировать детей. Если стихия застала на улице, то лучше укрыться в подземных переходах или зданиях.

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«Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям», — подчеркнули в МЧС.

Сильные дожди и ветер ожидаются в южной половине Приморья 7 и 8 августа, в районе объявлено штормовое предупреждение. На реках Приморья будут усиливаться дождевые паводки, уровень воды поднимется до отметки 0,5–1,5 м.

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