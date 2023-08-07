Турецкая лира упала до нового рекордно низкого уровня

Курс турецкой лиры в понедельник, 7 августа, упал до нового рекордно низкого уровня по отношению к американскому доллару США, следует из данных портала Trading Economics.

Согласно порталу, национальная валюта Турции обесценилась до 27,01 лиры за один американский доллар.

17 июля сообщалось, что турецкая валюта на фоне прекращения Россией зерновой сделки обновила исторический минимум и достигла отметки 26,31 турецкой лиры за один доллар.

Однако на следующий день турецкая валюта ослабла более чем на 2%, до отметки 26,9 лиры за доллар США, так как Центробанк Турции и госбанки страны прекратили поддержку нацвалюты, ожидая очередного заседания турецкого ЦБ по денежно-кредитной политике.

26 июня вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в разговоре с «Известиями» выразила мнение, что при дальнейших действиях турецкого Центробанка, направленных на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), падение лиры может приостановиться.