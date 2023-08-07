Человек погиб при обрушении трубы на заводе в Свердловской области

Промышленный альпинист погиб днем 7 августа при обрушении дымовой трубы бывшего неэксплуатируемого цеха предприятия в городе Краснотурьинске Свердловской области. Об этом 7 августа сообщило на своем сайте следственное управление Следственного комитета (СК) по Свердловской области.

По данным ведомства, на территории завода шли работы по подготовке к демонтажу трубы, однако она самопроизвольно упала и разрушилась. Пострадали трое промышленных альпинистов.

«Двое из пострадавших доставлены в больницу с различными травмами, третий пострадавший погиб под завалами», — отметили в СК.

Следственным отделом по городу Краснотурьинску СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка.

«Тело рабочего извлечено из-под завалов, проводится осмотр места происшествия, после чего будет назначена судебная медицинская экспертиза», — заключили следователи.

Ранее, 21 июля, рабочий погиб в результате обрушения стены здания на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел на Ботанической улице.