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Режиссер фильма «Изгоняющий дьявола» Фридкин умер в возрасте 87 лет

Variety: режиссер фильма «Изгоняющий дьявола» Уильям Фридкин умер в возрасте 87 лет
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Kika Press
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Режиссер картин «Французский связной» и «Изгоняющий дьявола» Уильям Фридкин умер в возрасте 87 лет. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщила Variety.

Смерть режиссера подтвердил друг его жены декан Колледжа кино и медиаискусств Лоуренса и Кристины Додж при Университете Чепмена Стивен Галлоуэй, говорится в сообщении.

Премьера последнего фильма Фридкина «Мятеж на Каине — военный трибунал» с Кифером Сазерлендом в главной роли состоится на Венецианском кинофестивале, уточняет Variety.

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Фридкин родился в 1935 году в США. Среди самых известных его работ выделяют картину «Французский связной» (1971), которая принесла режиссеру «Оскар» за лучшую режиссуру, а также картину «Изгоняющий дьявола», ставшую первым в истории хоррором, номинированным на премию «Оскар» за лучший фильм.

За свою карьеру Фридкин снял более 35 фильмов, выиграл один «Оскар» за лучшую режиссуру и получил два «Золотых глобуса».

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