В Чите намерены построить 3,5 млн «квадратов» жилья к 2030 году

На территории Читы (Забайкальский край) к 2030 году планируется возвести более 3,5 млн кв. м жилья. Об этом в эфире ГТРК «Чита» сообщил и.о. министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Алдар Бальжиров.

Строительство 3,5 млн «квадратов» жилья входит в утвержденный мастер-план развития Читы. По словам Бальжирова, общий объем жилого фонда города составляет около 7,7 млн кв. м, таким образом планируется отстроить заново почти половину Читы.

Как уточняет ИА ChitaMedia, в мастер-плане определены 34 инвестплощадки, на которых предполагается возвести дома.

В начале июля участники рынка недвижимости сообщили «Известиям», что средняя стоимость «квадрата» новостроек по России упала впервые с лета 2022 года. Среди причин такого изменения эксперты назвали падение спроса на первичное жилье и конкуренцию со вторичным рынком.