Футболист Неймар летом намерен уйти из ПСЖ

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар готов уже этим летом уйти из команды, спортсмен сообщил об этом руководству клуба. Об этом 7 августа сообщило профильное издание L'Equipe.

По информации источника, футболист намеревается покинуть команду в летнее трансферное окно. Причиной названо давление после весенних протестов фанатов ПСЖ перед его домом.

По мнению Неймара, меры по защите спортсменов, которые принимает ПСЖ, недостаточны.

Контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2025 года. Он пропустил вторую половину сезона-2022/23 из-за травмы лодыжки. Последняя его игра в клубе прошла в феврале.

Слухи об уходе футболиста из клуба появились в мае. Тогда СМИ сообщили, что боссы ПСЖ начали тайные обсуждения об уходе бразильца и сам Неймар об этом уже знает. В команде, кроме того, планировали сократить расходы на зарплату игрокам.

В феврале сообщалось, что нападающий ПСЖ Неймар может перейти в «Челси».