Ремонт подпорной стены стартовал на улице Пушкинской во Владивостоке

Во Владивостоке стартовал ремонт аварийной подпорной стены, расположенной на улице Пушкинская в районе дома № 52. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на городскую администрацию.

Подрядчиком выступает компания «СтройАртель». Рабочим предстоит восстановить около 80 м подпорной стены.

Как рассказали в городском управлении дорог, строители смонтируют 41 м новой конструкции из блоков и отремонтируют 36 м подпорки из железобетонных панелей. Завершить работы планируется до конца августа.

В этом строительном сезоне во Владивостоке проводится комплексный ремонт 30 дорожных объектов. Речь идет об улицах Толстого, Олега Кошевого, Давыдова, Луговой, Карла Маркса и других. На них ремонтируют подпорные стены и лестницы, укладывают новый асфальт, приводят в порядок тротуары и остановки общественного транспорта.