В Одесской области для отдыхающих откроют морские пляжи

Глава одесской областной военной администрации Олег Кипер подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляжи в регионе. Об этом 7 августа он сам сообщил в своем Telegram-канале.

Кипер заявил, что одесская, белгород-днестровская и измаильская районные администрации должны до 10 августа проверить пляжи и подать акты о их готовности в одесскую областную администрацию.

Пляжи должны быть оборудованы защитными сетями от мин, наблюдательно-спасательными постами, буями, средствами громкой речи, а также укрытиями, уточнил он.

О закрытии одесских пляжей стало известно 18 июня. Как отметили городские власти, запрет на купание был вызван ухудшением качества воды в открытых водоемах, которое представляет угрозу здоровью населения.

17 июня жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за возбудителей инфекционных заболеваний в воде.